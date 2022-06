"Das ist der schnellste Jet seit der Concorde"

In Österreich käme dafür wohl am ehesten ein Dietrich Mateschitz in Frage, der Red Bull Magnat soll allerdings ein Domizil in der Südsee besitzen, das wiederum zu weit weg für einen Direktflug wäre.

Obwohl das Flugzeug 12.500 Meter hoch fliegen kann, fühlt es sich für die Passagiere an wie auf knapp neunhundert Metern (statt zweitausend wie in herkömmlichen Maschinen), verspricht der Hersteller. Grund dafür ist eine neue Bauart der Kabine.

Gegen den Jetlag

Inkludiert ist auch ein neues Beleuchtungssystem, das angeblich Jetlag verhindern soll. Wer nicht schlafen will, kann es sich auch auf der Couch gemütlich machen und im Fernseher mit 101 Zentimeter Diagonale Filme in 4K-Qualität schauen, Soundsystem natürlich inklusive.