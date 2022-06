ÖBB-Railjet verlor Türe in voller Fahrt

Die Tür hing nur noch an einzelnen Scharnieren und stand fast im rechten Winkel weg. Auch eine Fensterscheibe war geborsten.

Frühzug nach Salzburg

Der Railjet war auf dem Weg von Wien nach Salzburg, der Vorfall dürfte sich gegen 6.30 Uhr ereignet haben. Die Neubaustrecke zwischen Wien-Meidling und St. Pölten wurde danach mehrere Stunden gesperrt. Fest steht, dass der Speisewagen zwar im Wagenverbund mitgeführt wurde, jedoch nicht in Betrieb war – das heißt, es waren auch keine Fahrgäste in diesem Waggon. Die Passagiere konnten in St. Pölten in andere Züge umsteigen, berichtet Pinka.

Seit der Eröffnung der Höchstgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien und St. Pölten im Jahr 2012 gibt es jedenfalls eine mysteriöse Serie von verlorenen Bauteilen, die ihresgleichen in Europa sucht. Sie führte auch zu Geldstrafen für ÖBB-Manager und zu Diskussionen über die Prüfungen in den Werkstätten.