Verlorene Railjet-Tür: Geldstrafen für ÖBB-Manager

Seit der Eröffnung der Höchstgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien und St. Pölten im Jahr 2012 gibt es eine mysteriöse Serie von verlorenen Bauteilen, die seinesgleichen in Europa sucht. Zumindest neun derartige Vorfälle in dem Bereich, auf dem 230 km/h erreicht werden, sind bekannt. Erst kürzlich richtete Neos-Abgeordneter Rainer Hable deshalb eine Anfrage an Verkehrsminister Jörg Leichtfried.

Nun gibt es erstmals eine Geldstrafe. Zwei Ex-Vorstände der ÖBB-Technische-Services GesmbH müssen nun jeweils drei Geldstrafen zu je 210 Euro bezahlen. Es geht dabei um einen Vorfall aus dem Februar 2013. Ein defekter Railjet-Waggon wurde zwei Tage kreuz und quer durch Österreich geschleppt. Mit offener Tür fuhr der Zug über die Neubaustrecke. Zwar fiel dies einem ÖBB-Mann im Bahnhof Hütteldorf auf, allerdings wollte man den Zug nicht wegen einer defekten Tür bei einem unbemannten Waggon stoppen. Wenige Minuten später wurde die Tür durch einen Signalkasten weggerissen. 15 Minuten später prallte ein Regionalzug gegen die Tür – die zehn Insassen blieben unverletzt, der Schaden betrug mehr als 100.000 Euro.