Erstmals Direktflüge von Europa nach Sydney und Melbourne

Es sind wohl Flüge für Touristen mit viel Sitzfleisch. Am Montag präsentierte die australische Fluglinie Quantas ihr mindestens vier Milliarden Euro teures Megapojekt "Sunrise". Im Endausbau sollen London, Paris und Frankfurt direkt an Sydney und Melbourne angebunden werden. Von Australien geht es wiederum direkt nach New York, Rio de Janeiro und Kapstadt.

Australien wird damit zum großen Drehkreuz auf der südlichen Hemisphäre. Versprochen wird ein "Ende der Tyrannei der Entfernung" und um bis zu sechs Stunden verkürzte Reisezeiten.