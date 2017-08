Verunglückter Pilot: "Ich kämpfe nun seit zehn Jahren"

Plötzlich kommt das Kleinflugzeug ins Trudeln und stürzt in einem spiralförmigen Sinkflug ab. Während deutsche Ermittler dies als Hinweis auf einen Triebwerksausfall sehen, stufen die zypriotischen Untersucher ein sehr ähnliches Manöver als Orientierungslosigkeit des Piloten ein.

Bei Untersuchungen von Flugzeugunfällen gibt es oft unterschiedliche Wahrnehmungen. Dass ein Diamond Aircraft Flieger im Oktober 2014 nahe Larnaca nur ein "kleineres Problem" an den Tower funkt und dann im Meer versinkt, kann besagte Orientierungslosigkeit des Piloten sein. Aber selbst die zypriotischen Untersucher wollen ein Triebwerksproblem nicht gänzlich ausschließen.

Der Thielert-Motor liege aber nun mal am Grund des Meeres, bergen wollte man ihn nicht. Damit bleiben Fragen offen.Nicht alle Abstürze von Diamond-Maschinen mit den damals eingesetzten Thielert-Triebwerken sind also restlos geklärt. Wie berichtet, dürften laut einem internen Bericht des österreichischen Verkehrsministeriums in den Modellen DA 40 und DA 42 Teile eingebaut worden sein, die "teilweise nicht den Anforderungen der Luftfahrt" entsprochen haben (der Hersteller bestreitet das entschieden, Anm.). Außerdem machte die Standfestigkeit der eingesetzten Motoren – aufgebesserte Mercedes-A-Klasse-Triebwerke – Probleme.

Auch andere Hersteller wie etwa der französische Hersteller Avions Pierre Robin setzten auf Thielert-Triebwerke – mit ähnlichen Problemen.Auch der deutsche Autor Wolf-Dieter Hohe sieht diese möglichen Fehler als Ursache dafür, dass "ich in diesem verdammten Stuhl sitze".

Außer Streit steht, dass Hohe am 18. Mai 2007 auf dem Weg vom deutschen Hof nach Korsika mit einer gecharterten DA 40 abgestürzt ist.

Foto: KURIER/Dominik Schreiber "Plötzlich war alles weg: Kein Funk, kein Transponder, kein Mayday" erinnert er sich. Und auch der Motor fiel aus. Am Ende prallte er in einen Acker in Bayreuth. Seither sitzt er im Rollstuhl. Und seither kämpft er um Gerechtigkeit, wie er sagt. Hohe sieht den Triebwerksausfall als Hauptgrund für den Unfall. "Ich bin einer der wenigen, die einen solchen Unfall überlebt haben und die Geschichte noch erzählen können."

"Unerfahrenheit"

Der Anwalt des Wr. Neustädter Herstellers Diamond verweist auf die Untersuchung der deutschen Ermittler. Ein "sinnerfassendes Lesen dieses Berichts" würde klarstellen, dass der Pilot "Warnleuchten nicht beachtet hat" und "die Entscheidung zur Durchführung einer Sicherheitslandung zu spät getroffen wurde" (was wiederum Hohe bestreitet, Anm.). Der Diamond-Anwalt wirft Hohe schlicht "Unerfahrenheit mit dem Umgang eines Luftfahrzeuges" vor. Auch der Untersuchungsbericht und ein vom KURIER befragter Luftfahrtexperte sehen die falschen Einschätzungen Hohes zumindest als Mitursache.

Die Klage Hohes auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 400.000 Euro wurde in erster Instanz abgewiesen. Der Autor will aber nicht aufgeben: "Ich kämpfe seit zehn Jahren wegen dieses Schrottflugzeuges." Er hat sich nun an eine namhafte Anwaltskanzlei mit dem Spezialgebiet Produkthaftung gewandt. "Für mich geht das alles sehr ins Geld, ich muss da auf jeden Euro schauen."