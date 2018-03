Ministeriumsbericht: „Bedeutsame Serie von Bahn-Unfällen“

Im Straßenverkehr wäre es so: Stellen Sie sich einmal vor, jedes Spediteurs-Unternehmen könnte seine eigene Fahrschule aufmachen. Für die Ausbildung der Chauffeure wäre ausschließlich diese Firma selbst verantwortlich. Die Prüfung nimmt anschließend ein Sachverständiger ab, der hauptberuflich in der Spedition selbst arbeitet. Kontrollen finden anschließend keine mehr statt, da es keine Polizei gibt, die das alles kontrolliert. Die Lenker dürften auch mit Gefahrengut unterwegs sein.

Unvorstellbar? Die Folge wäre ein Chaos?

Auf der Schiene funktioniert das zumindest so. Rund zehn verschiedene Bahnunternehmen haben in Österreich bereits ihre eigenen Fahrschulen installiert, Tendenz durch mehr Privatisierung steigend. Während es für jeden Beruf – vom Wagenmeister bis zum Zugbegleiter – gesetzlich exakte Vorschriften gibt, fehlen diese bei den Lokführern. Zwar sind einige Eckpunkte in einer Verordnung geregelt, allerdings gibt es für die vielleicht wichtigste aller Ausbildungen keine Mindestdauer.

Insider: Ausbildung verkürzt

Insider berichten davon, dass zuletzt deshalb immer wieder die Ausbildung verkürzt wurde, obwohl den Lokführern mehr Arbeit zusätzlich aufgehalst wird. Sie müssen die Passagiere überwachen oder mitunter sogar Weichen selber stellen.