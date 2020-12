Nicht jeder Einreisende nach Österreich muss in Quarantäne

Das Gesundheitsministerium stellt klar, dass die bisherigen Ausnahmebestimmungen für Pendler unberührt bleiben. Von der künftigen Regelung ausgenommen seien demnach „Personen, die im Rahmen des regelmäßigen Pendlerverkehrs zu beruflichen Zwecken einreisen oder wiedereinreisen, sofern es sich nicht um Personenbetreuerinnen handelt.“

Gerade die werden aber in Österreich dringend gebraucht. Auf Nachfrage heißt es: „Uns ist die Situation in der 24-Stunden-Pflege bewusst und wir werden dies in der neuen Verordnung natürlich berücksichtigen. Uns ist es ein Anliegen, dass Pflegerinnen weiterhin die Versorgungsleistung in Österreich durchführen können. Dies soll auch weiterhin gewährleistet sein.“

Flächendeckende Kontrollen

Das Gesundheitsministerium ist gerade dabei, die Verordnung auszuarbeiten. Deswegen war am Donnerstag auch noch unklar, wie das neue Grenzregime in der Praxis aussehen soll. „Die Kontrollen werden aber flächendeckend, nicht stichprobenartig, sein“, heißt es aus dem Innenministerium. Mit Staus werde zu rechnen sein. Die Kontrollen werden laut Gesundheitsministerium jedenfalls „entsprechend der Lage der Risikogebiete“ verschärft.