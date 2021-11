Die Negativ-Rekorde gehen weiter. Auch heute gibt es erneut einen noch nie dagewesenen Höchstwert bei den Neuinfektionen. 15.145 Corona-Neuinfektionen wurden von Mittwoch auf Donnerstag gemeldet.

Damit wurden seit Pandemiebeginn mehr als eine Million Corona-Infektionen in Österreich erfasst. Am 25. Februar 2020 wurden erstmals zwei Menschen positiv getestet. 632 Tage später - beinahe 21 Monate - gibt es jetzt konkret 1.011.465 nachgewiesene Infektionen in Österreich. Die Dunkelziffer soll um einiges höher liegen.