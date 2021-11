Corona: Ampel tiefrot

So rot wie nie zuvor leuchtet die Corona-Ampel. Alle Bundesländer bleiben im sehr hohen Risiko rot und haben einen Rekordabstand zum orangen Bereich, der immer noch hohes Risiko ausdrückt. Laut dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument des Gremiums weist Wien mit der Risikozahl 243 noch den besten Wert auf. Um Rot zu entkommen, müsste der Wert auf unter 100 sinken.

Wie weit man in großen Teilen des Landes davon entfernt ist, illustrieren die Zahlen aus den Ländern mit der schlimmsten Situation. Tirol steht bei 1615 und Salzburg bei 1604. In sämtlichen Bundesländern weist der 14-Tage-Trend steil nach oben. Auch bei der besonders verwundbaren Gruppe der Über-65-Jährigen geht es überall aufwärts. Nur noch Wien, das Burgenland, Kärnten und die Steiermark dürften in 14 Tagen die kritische 33 Prozent-Marke an den Intensivstationen nicht überschritten haben.