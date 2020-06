Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Durchwachsen: Südlich des Alpenhauptkammes gibt es ein Wechselspiel aus dichten Wolken und etwas Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich hier jedoch wiederholt auch Regenschauer sowie Gewitter. Deutlich mehr Wolken gibt es nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten. Es regnet zunächst verbreitet, in den Landesteilen nördlich der Donau auch intensiv. Bis über Mittag lässt hier der Niederschlag etwas nach und die Wolkendecke lockert zumindest örtlich auf. In schwül-warmer Luft bilden sich jedoch bis zum Abend neuerlich mit Quellwolken Regenschauer und Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. In der Früh 10 bis 15 Grad, tagsüber 15 bis 23 Grad.