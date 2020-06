Ibiza-U-Ausschuss: Offener Streit zwischen Justiz und Innenministerium

Was wirft die Korruptionsstaatsanwaltschaft den Ermittlern des Bundeskriminalamtes konkret vor?

WKStA-Oberstaatsanwalt Matthias Purkart berichtete im U-Ausschuss von Qualitätsmängeln, die so sehr gestört haben, dass man als Staatsanwalt „Bauchweh bekommt“. So soll bei der Hausdurchsuchung von Heinz-Christian Strache gepfuscht worden sein. Besonders viel Wert legt die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass das Handy von Strache sicher gestellt wird. Bei der Hausdurchsuchung kann Straches Handy dann sogar entsperrt sichergestellt werden. „Allerdings kümmerte sich dann keiner um das Strache-Handy, sodass es sich wieder versperrte“, sagt der Oberstaatsanwalt. Die WKStA musste dann von Strache die Herausgabe des Pins anfordern. Strache allerdings kooperierte mit den Ermittlungsbehörden.

Der zweite Vorwurf ist noch härter: IT-Experte Purkart kritisiert die Qualität der übermittelten Scans. "Da hat es uns die Augen ausgehauen“, so Purkart. Schatten hätten Teile der Unterlage unleserlich gemacht. Als die Korruptionsstaatsanwaltschaft den Schatten auf der Unterlage entfernte – dem Terminkalender von Novomatic-Eigentümer Johann Graf – entdeckten sie ein Treffen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner und den früheren ÖVP-Chef sowie Casinos-Aufsichtsrat Josef Pröll.

"Alles widerlegbar“

In den 42 Jahren seiner Polizeikarriere habe der geschäftsführende Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit eine solche Attacke zum „ersten Mal erlebt.“ Lang war „entsetzt“, als er von den Vorwürfen des Oberstaatsanwaltes hörte. „Die Vorwürfe sind in dieser Qualität neu“, so Lang.