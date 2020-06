"Novomatic zahlt alle": Im Ibiza-U-Ausschuss gehts ans Eingemachte

SPÖ-Krainer fasst noch einmal zusammen: Am 20. April wurde das Video gefunden, am 21. April wurde der fallführende Staatsanwalt in Wien informiert. Und erst am 27. Mai erfuhr Zadic daraus aus den Medien, während Nehammer schon eine Woche vorher Bescheid wusste und ihr nicht sagte.

"Sie müssen sich vielleicht überlegen, ob das ein sonderlich partnerschaftlicher Umgang ist", sagt Krainer.

Es sei ein "abscheuliches Theater". Es zeige, dass die Ministerien, die Staatsanwaltschaften und die Soko Tape nicht so zusammenarbeiten, wie sie sollten.