Völlige Reisefreiheit: Bella Italia, wir kommen

Nachdem Österreich vor einer Woche seine Grenzen zu den Nachbarländern wieder völlig geöffnet hatte, waren die Gesichter in Italien lange – und bei Österreichern, die ihre Sommerferien gerne in Bella Italia verbringen. Denn jenes europäische Land, das mit Spanien und Frankreich am härtesten von der Corona-Krise betroffen war, war ausgenommen. Dementsprechend sauer reagierte man in Rom.

Doch mit kommenden Dienstag Schlag null Uhr heißt es auch an der österreichisch-italienischen Grenze wieder: Volle Reisefreiheit. Und das gilt auch für Griechenland und gut zwanzig weitere europäische Staaten, wie der KURIER am Dienstag aus sicherer Quelle erfuhr. Kroatien ist ebenso darunter – das bestätigte das Außenministerium. Zuvor hatte der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic die Neuigkeit bereits via Twitter verkündet. Am Mittwoch will die Bundesregierung das gesamte Paket darlegen.

Schlupfloch

Für Österreicher ergibt sich nun ein Schlupfloch, das verlängerte Wochenende doch in Italien verbringen zu können: Wer sich den kommenden Montag auch noch freinehmen kann und erst nach Mitternacht zurückkehrt, umgeht die bis dahin noch vorgeschriebene Quarantäne-Verpflichtung.

Mit dem Schritt der österreichischen Regierung sind die allermeisten Staaten des Kontinents wieder uneingeschränkt bereisbar. Außenminister Alexander Schallenberg auf diese Tatsache vom KURIER angesprochen relativiert: „In Großbritannien gilt seit Wochenbeginn eine zweiwöchige Quarantäne für alle Ankommenden. Spanien hat ja selbst beschlossen, dass sie bis 1. Juli zu sind. Und in Stockholm werden die Stimmen immer lauter, die in Frage stellen, ob die Strategie dort die richtige war. Also da steht auch ein ganz großes Fragezeichen für mich dahinter.“