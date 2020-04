Regierung erhöht Gelder für die Kurzarbeit

Rund 1,2 Millionen Menschen sind in Österreich derzeit in Kurzarbeit . Die Mittel dafür sollen von sieben auf zehn Milliarden Euro aufgestockt werden - mehr dazu hier .



Klima-Warnung an Koalition

Regierung Kurz geschrieben, in dem sie vor einer Rückkehr nach der Corona-Krise zum alten Alltag warnen. Ohne Gegenmaßnahmen werde sich der Klimawandel "weit katastrophaler" auswirken als das schlimmste Covid-19-Szenario - Wissenschaftler haben einen offenen Brief an dieKurz geschrieben, in dem sie vor einer Rückkehr nach der Corona-Krise zum alten Alltag warnen. Ohne Gegenmaßnahmen werde sich der Klimawandel "weit katastrophaler" auswirken als das schlimmste Covid-19-Szenario - mehr dazu hier .



Plädoyer für die Rettung der AUA

Die Wirtschaftskammer und der Chef des Flughafens Wien weisen auf die Bedeutung der Fluglinie für das Drehkreuz Wien hin - mehr dazu hier .



Auch das Rotlicht soll wieder angehen

Offiziell wird auch Prostitution in Österreich ab 1. Mai wieder erlaubt sein. Zwar wird es wohl noch dauern, bis die Etablissements tatsächlich öffnen. Doch es werden Befürchtungen laut, dass dies dann zu einer neuen Verbreitung des Coronavirus führen wird - mehr dazu hier .



Weihwasser gegen das Virus ?

Die junge Kirche Vorarlberg verschickt Fläschchen an die Haushalte in dem westlichsten Bundesland - mehr dazu hier. KURIER Daily: Georg Dornauer über Pamela Rendi-Wagner

Tirols SPÖ-Chef gilt als einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker, vor allem wenn es gegen die Bundespartei geht. Im Daily-Podcast des KURIER verteidigt er aber die Parteichefin. Und er erzählt, wie es aus seiner Sicht nach dem SPÖ-Mitgliedervotum weitergehen soll.



Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns doch eine Bewertung. Mehr KURIER-Podcasts findet ihr unter www.kurier.at/podcasts