Klimaforscher: "Keine Rückkehr zum gewohnten Alltag" nach Corona

Frühling 2020, das heißt in Österreich nicht nur Corona-Krise, das heißt auch extreme Trockenheit. In manchen Landesteilen wie Oberkärnten oder dem östlichen Flachland wurden nur 10 bis 15 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge erreicht - ein ernstes Problem für die Natur und für die Landwirtschaft.

Mitten in dieses Symptom der Klimakrise richten nun Österreichs führende Klimaforscherinnen und Klimaforscher einen offenen Brief an die Bundesregierung und nehmen Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) und sein Kabinett in die Pflicht.

"Sie haben in der Covid-19-Krise ein professionelles Krisenmanagement aufgezogen und sich nicht vor einschneidenden Maßnahmen gescheut", so beginnt das zweiseitige Schreiben. Dabei habe sich gezeigt, "dass professionelle, politische und im Sinn des Gemeinwohls notwendige Steuerung von der Bevölkerung weitgehend positiv bewertet wird und Bereitschaft zu adäquatem Handeln besteht".

Eine "Rückkehr zum gewohnten Alltag" könne und dürfe es aber auch nach Corona nicht geben, schreiben die Wissenschaftler: "Denn auch wenn wir uns alle nach einer 'Zeit nach der Krise' sehnen – als KlimaforscherInnen wissen wir, dass die große Krise noch vor uns liegt."

Klimawandel gefährlicher als Corona

Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen werde sich der Klimawandel "weit katastrophaler" entwickeln als das schlimmste Covid-19-Szenario. Daher gelte es, die im Regierungsprogramm verankerte Klimaneutralität bis 2040 "ernsthaft und konsequent voranzutreiben".

In der Corona-Krise sei es selbstverständlich geworden, Entscheidungen aufgrund wissenschaftlicher Evidenz zu fällen - das müsse nun auch in der Klima-Krise geschehen, fordern die Unterzeichner. Schließlich seien die wissenschaftlichen Fakten "wesentlich klarer als in der Corona-Frage".