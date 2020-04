Trockenheit: Situation auf den Feldern wird täglich kritischer

Um den entstandenen Schaden beziffern zu können, sei es noch zu früh. „Aber mit jedem Tag, an dem es nicht regnet, wird die Situation prekärer“, sagt Weinhappel. Die Gefahr von Ertragseinbußen steigt, flächendeckender Regen sei allerdings auch in der kommenden Wochen keiner in Sicht.

„Wenn bald Regen kommen würde, gäbe es eine Regenerationsfähigkeit“, sagt Mayr. Dafür müsse es aber zumindest 50 bis 70 Millimeter Regen geben, am besten aufgeteilt auf drei Tage, sagt der Landwirt. Denn die Gefahr von Gewittern, die noch mehr Schaden anrichten sei hoch, „nach so einer langen Trockenphase“, weiß Mayr. Das habe dann Erosionen zur Folge, „dann schwimmt mir die Erde davon“, sagt Mayr.