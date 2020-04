Frostnächte: Die Obstbauern zittern um ihre Ernte

Doch die Apfelbauern befürchten das Schlimmste. Sie erinnern sich an die Spätfröste vom April 2016: Damals gab es kaum etwas zu ernten, sondern nahezu Totalausfall. Seither wurde viel in Schutzmaßnahmen investiert, Frostberegnung oder Beheizen. Allerdings ist dies teuer und nicht immer wirksam: In der ersten Frostnacht war es etwa zu windig zum Beregnen.

Besonders betroffen war diesmal der Osten der Steiermark, speziell die Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld. Dort sind viele Apfelkulturen. Wie auch die Marillenbäume trieben die Apfelbäume heuer besonders früh aus.