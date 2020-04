Auf Minusrekorde folgt warmes Frühlingswetter ab Palmsonntag

Der Frühling klopft an die Tür

In der Nacht auf Donnerstag wird es neuerlich verbreitet frostig, so liegen die Tiefstwerte zwischen minus zehn Grad im zentralen und östlichen Bergland und plus ein Grad in der Wiener Innenstadt sowie in Teilen Vorarlbergs. Die Temperaturen steigen tagsüber aber spürbar an, so erreichen die Höchstwerte in den kommenden Tagen bis zu 17 Grad.

Ab Palmsonntag dreht die Strömung auf Süd und noch mildere Luftmassen erfassen den Alpenraum. In der Karwoche kündigen sich dann verbreitet Höchstwerte über 20 Grad an.