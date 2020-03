Frostige Stimmung im Obstgarten

Was die Zukunft für die Ernte bringt, könne man derzeit noch nicht prognostizieren, sagt Lukas. „Nächste Woche ist es wieder kälter und die Blüte ist ein bisschen weiter. Dann würden sie ein bisschen mehr aushalten“, ist er vorsichtig optimistisch.

Den Optimismus verloren hat man auch im Nordburgenland noch nicht, wo Kittsee als Marillenhochburg des Landes gilt. In den vergangenen Nächten sanken die Temperaturen dort auf bis zu Minus vier Grad. „Einige Bäume in Spalierobstanlagen sind bräunlich, bei den Hochstammbäumen schaut es noch gut aus. Wie viel wirklich abgefroren ist, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen“, sagt Josef Maurovich, Obmann Stellvertreter des Vereins Kittseer-Marille im KURIER-Gespräch. Die Landwirte des Vereins bewirtschaften auf 190 Hektar etwa 38.000 Marillenbäume.

„Einige Kollegen haben in den Nächten geräuchert, um Frost zu verhindern“, sagt Maurovich. Da der Großteil der Bäume hochstämmig ist, sei der Bodenfrost nicht so gefährlich für die Blüten. Die Landwirte hoffen das Beste und dass die Gemeinde von tiefen Temperaturen verschont bleibt.