Trotz Frostnächten: „Es wird Marillen geben“

Immer noch war es eisig in den Obstgärten, aber immerhin um ein Grad wärmer als in der Nacht zuvor. Die steirischen Landwirte atmeten deshalb am Dienstag auf: Laut Landwirtschaftskammer ist in der zweiten Frostnacht weiterer Schaden ausgeblieben.

Es reichte aber ohnehin schon jener von Sonntagnacht. Vor allem Marillen, aber auch Zwetschken, Kirschen und Pfirsiche waren von den Temperaturen um minus fünf Grad betroffen. Dazu kam, dass wegen des Windes die Gegenmaßnahmen wie Frostberegnung oder Heizen nicht griffen.

In der Nacht zum Dienstag klappten sie aber. „Die Situation ist gegenüber Montag unverändert“, beschreibt Kammervertreter Herbert Muster. Allerdings gab es vereinzelt Zwischenfälle: In Puch bei Weiz ist eine komplette Obstanlage unter der Last des Eises umgestürzt.