Bei Obstbauern wächst Sorge vor dem Frost

Ähnlich schätzt Dominik Schreiber, Marillenbauer im niederösterreichischen Poysdorf, die momentane Lage ein. „Je früher die Bäume austreiben, desto länger ist das Risiko, wenn es wieder kalt wird.“ Eine der wenigen Vorab-Maßnahmen sei die Auswahl der richtigen Marillensorte. Die spätblühenden Marillen treiben nämlich vier bis fünf Tage später aus. Das Frostrisiko wird so verkürzt – ausgeschlossen ist ein Frostschaden damit aber auch nicht. „Eine Nacht mit wenigen Stunden Minusgraden reicht aus, um die gesamte Ernte zu zerstören“, warnt Schreiber.

Karl Bachinger von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich sieht wie die steirischen Kollegen aber noch keinen großen Grund zur Sorge. „Zurzeit schaut’s gut aus, es gibt eine frühe Knospenschwelle. Aber ob es Frostschäden geben wird, ist jetzt nicht abzusehen“, so Bachinger. Auch Konrad Hackl, Berater für Weinbau in der Kammer, ortet noch keine voraussehbaren Probleme für die Weinernte: „Momentan gibt es noch Frost in der Nacht, deshalb treibt noch nichts aus. Wenn in der Nacht Plusgrade sind, dann ist das ein Problem.“