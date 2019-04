Kältewelle: Bauern bangen um ihre Ernte

Vorschau: Kühler Wochenbeginn, aber wohl frühlingshafte Ostertage

Die Karwoche beginnt in ganz Österreich mit einigen Wolken und Regenschauern. Zeitweise wird die Sonne zum Vorschein kommen. Die Höchstwerte erreichen acht bis 16 Grad Celsius. Eisig wird es in der Nacht auf Dienstag im Waldviertel, bis zu minus fünf Grad sind dort möglich.

Noch mehr Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 18 Grad sind schon ab Dienstag zu erwarten.

Im Lauf der zweiten Wochenhälfte stellt sich laut dem privaten Wetterdienst Ubimet eine föhnige Südströmung ein, somit steigen die Temperaturen weiter an. Am Gründonnerstag liegen die Höchstwerte im Westen um oder über der 20-Grad-Marke und am Karfreitag steigen die Temperaturen auch im Osten wieder auf über 20 Grad an. „Die höchsten Werte um 23 Grad werden voraussichtlich am Samstag in den Nordalpen und im Nordosten erreicht“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.



Die Vorhersage für Ostern sei noch etwas unsicher, nach dem aktuellen Stand zeichne sich aber besonders im Norden und Osten freundliches, frühlingshaftes Wetter ab, erklärt Spatzierer.