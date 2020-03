Es wird frostig: Totalausfall bei Marillenernte droht

Die Marillen stehen in voller Blüte, früher als in gewöhnlichen Jahren. Das hat mit dem viel zu warmen Februar zu tun, auch der März war bisher überdurchschnittlich. Doch wegen eines Hochdrucksgebiets in Skandinavien stellt sich über Österreich eine nordöstliche Strömung ein, erklärt Meteorolge Manfred Spatzierer - diese bringt eisige Luftmassen. "Im Norden und Osten kündigt sich der strengste Kaltluftvorstoß seit mehr als einem Jahr an."

Mehrere Frostnächte

Diese Prognose trifft die Landwirtschaft, vor allem jene in der Wachau. Gerade deren Marillenbäume seien gefährdet, befürchtet Spatzierer, der auch für die Zeit nach dem eisigen Wochenende keine guten Nachrichten hat. "Gegenmaßnahmen setzen ist in diesem Fall besonders schwierig, das sich zu Beginn der kommenden Woche in gleich mehreren Nächten strenger Morgenfrost abzeichnet."