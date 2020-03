Klimawandel: Es wird ein Wein sein, und er wird anders sein

Entscheidend für den Eiswein sind sogenannte Eistage, also Phasen, in denen die Temperatur unter Null Grad bleibt. Von 1981 bis 2011 hätte es in St. Pölten im Schnitt 26 solcher Eistage gegeben. Heuer: Null. „Vor 40 Jahren, also noch in den 1980ern, hatten wir immer eine lange Phase mit Minus acht Grad und kälter. Ab Mitte Jänner gab es praktisch jedes Jahr für ein, zwei Wochen Dauerfrost“, erinnert sich Rieder.

Was bedeutete: ab Mitte Dezember war die Zeit, wo die Trauben für den Eiswein abgeschnitten wurden. Dafür braucht man mindestens Minus 7 Grad, damit das in den Beeren enthaltene Wasser kristallisiert. Heraus kommt ein besonderer Süßwein, eine Rarität für Weinliebhaber mit sehr langer Lagerdauer.