Landwirtschaft wirft heimischen Handelsketten Preisdumping vor

In der Industrie hält sich die Freude über die Pläne der Regierung allerdings in engen Grenzen. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung wäre im österreichischen Alleingang ein Wettbewerbsnachteil, findet Katharina Koßdorff vom Lebensmittelfachverband. Firmen hätten gegenüber der ausländischen Konkurrenz einen erhöhten Logistik- und Bürokratieaufwand und damit einen preislichen Nachteil. Sie wünscht sich gleiche Spielregeln für alle. Also eine Regelung auf EU-Ebene.

Zugleich wird in Brüssel über das künftige Agrarbudget gestritten. Geht es nach den Plänen der EU, droht Österreich eine Kürzung der Agrargelder im Ausmaß von 120 Mio. Euro im Jahr. Heimische Landwirtschaftsvertreter gehen erwartungsgemäß auf die Barrikaden. Moosbrugger: „Wer glaubt, dass man das Geld kürzen kann und trotzdem das gleiche dafür bekommt, ist auf dem Holzweg.“ Kommt es dazu, sei eine weitere Intensivierung der Landwirtschaft die Folge. „Und genau das will die Bevölkerung nicht.“ Rückenwind kommt vom neuen EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski, der sich klar gegen die Kürzungen ausspricht.

Rekord bei Lebensmitteln

Mit einem Exportvolumen von 12,3 Mrd. Euro hat Österreich im Vorjahr so viele Lebensmittel exportiert wie niemals zu vor. Wichtigster Auslandsmarkt ist traditionell Deutschland mit einem Anteil von 36 Prozent, gefolgt von Italien und den USA. Während in den Nachbarländern vor allem Molkereien einen Abnehmer für ihren Käse gefunden haben, bleiben auf den Fernmärkten alkoholfreie Getränke „Made in Austria“ der Exportschlager, Stichwort Red Bull.

Allein die US-Exporte stiegen im Vorjahr um 16 Prozent. Ob diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann, ist fraglich. Schließlich baut Red-Bull-Abfüller Rauch in den USA ein Werk, das auch Kanada mitbeliefern könnte. Die österreichische Exportbilanz werde das nicht weiter belasten, glaubt Katharina Koßdorff vom Lebensmittelfachverband: „Das Werk in Österreich wird sicher auch künftig ausgelastet sein, nur die Exportländer werden andere sein.“

Bio-Bauern unter Druck

Auf neue Marktgegebenheiten müssen sich dagegen die Bio-Bauern einstellen, die bereits ein Viertel der österreichischen Agrarfläche bewirtschaften. „In den wichtigen Bio-Exportmärkten Deutschland und Schweiz ist die Inlandsproduktion angesprungen, der Export wird schwieriger“, so Franz Windisch, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing. Bei Biogetreide liegt mittlerweile eine ganze Jahresernte auf Lager. „Dadurch sind die Preise bei Bio-Gerste und Bio-Weizen binnen eines Jahres um ein Viertel gesunken.“ Umstellerware, also Getreide von Betrieben, die in der 2-jährigen Umstellungsphase sind, wird laut Windisch mittlerweile zu konventionellen Preisen verkauft.

Was im bisherigen Jubel über Österreichs Lebensmittelexporte oft untergeht ist die Tatsache, dass Österreich unter dem Strich mehr importiert als exportiert. Im Vorjahr wurden Lebensmittel im Wert von 12,7 Mrd. Euro eingeführt. Damit ist das Außenhandelsdefizit allerdings so niedrig wie nie zuvor.

Die Einladung zur Agrarmesse Grüne Woche in Berlin erfolgte durch Landwirtschaftskammer, -ministerium, Bauernbund und AMA.