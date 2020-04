Rechtsstaat in der Krise: Weltweit weniger Demokratie und Freiheit

Was die Warnung der Autoren in Sachen Corona-Pandemie und Ausweitung autoritärer Tendenzen betrifft, ist der Politikwissenschaftler Peter Hajek für Westeuropa und Österreich relativ gelassen: „Ich würde nicht sagen, dass Österreich gefährdet ist, den demokratischen Boden zu verlassen. Die Meinungsfreiheit ist nicht eingeschränkt, das Parlament funktioniert, die Gewaltentrennung ist da“, sagt Hajek zum KURIER. Die Einschränkungen des (öffentlichen) Lebens kämen hier wie anderswo in Westeuropa eindeutig auf demokratischer Basis zustande.

Werden westeuropäische Staaten von der Studie also nicht erfasst, weil man davon ausgeht, dass dort alles in demokratischer Ordnung ist? „Die Frage stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit für einige Fälle“, sagt Hauke Hartmann von der Bertelsmannstiftung indes vielsagend, will aber keine nennen. Die Studie sei eben auf Transformationsstaaten abgestellt und darauf, wie die in Richtung Rechtsstaatlichkeit gelangen – oder auch nicht.