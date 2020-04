Europäische Union: Selbstzensur nach Druck Pekings?

Entschärft

Laut Informationen der New York Times soll Peking in Brüssel Druck ausgeübt haben, um den Bericht hinsichtlich der Fake News aus China zu entschärfen. Und tatsächlich liest sich die Einleitung des Papiers genau so: "Trotz ihrer möglichen schwerwiegenden Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit, haben öffentliche und staatlich unterstützte Quellen von verschiedenen Regierungen, inklusive Russland und – in geringerem Ausmaß – China, wiederholt Verschwörungsnarrative und Desinformation an die Öffentlichkeit in der EU und ihrer Nachbarschaft gerichtet.“

Bereits dieser Satz klingt nach Abschwächung. Doch laut New York Times Informationen soll noch viel mehr ausgelassen worden sein. Etwa die Kampagne Pekings gegen die USA, um davon abzulenken, dass China als Ursprungsland des Virus genannt wird, sowie Kritik an Frankreich für die späte Reaktion und an Russland für dessen Desinformationspolitik.