Wien Pflegeheimen ab 4. Mai erlaubt Besuch inab 4. Mai

Das Beisammensein mit den Angehörigen, das Plauscherl mit den Freunden - lange haben die Bewohner der Wiener Pflegeheime darauf verzichten müssen. Um die Ausbreitung des Coronavirus in den Einrichtungen zu verhindern, war im März ein stricktes Besuchsverbot verhängt worden. Nach dem kommenden Wochenende können ältere Menschen wieder Angehörige und Freunde empfangen - mehr dazu hier .



Die Gastro-Regeln im Detail

Ab 15. Mai werden Gasträume und Gastgärten wieder aufgesperrt. Dem KURIER liegt der Katalog an Leitlinien vor .



Der Pfingsturlaub in Österreich ist gerettet

Hoteliers haben jetzt einen Monat lang Zeit, sich auf die Wiedereröffnung ihrer Häuser vorzubereiten. Doch vieles ist ungeklärt - mehr dazu .



Arbeitnehmer und Unternehmer sollen entlastet werden

Außerdem soll in Digitalisierung , Regionalisierung und Klimaschutz investiert werden – mehr zum "Comeback"-Plan für Österreich lesen Sie hier .



Mit Machete vor Kanzleramt: Mann wollte im Parlament sprechen

Am Dienstagnachmittag wurde vor dem Bundeskanzleramt in Wien ein bewaffneter Mann festgenommen. Er hatte eine Machete bei sich und wollte sich vermutlich im Parlament "Gehör verschaffen" - mehr dazu .



Heimische Modemacherin entwirft antiseptische Gesichtsmasken

Schnelltrocknend und besonders angenehm zu tragen sind die Entwürfe von Karin Weinhold . Sie setzt auf Bambus-Jersey - mehr dazu . KURIER Daily: Der Krimi um die AUA Rettung

767 Millionen Euro braucht die AUA vom Staat um zu überleben. Das sind rund 100.000 Euro pro Arbeitsplatz. Doch die Regierung möchte dafür eine Beteiligung an der Lufthansa oder Standortgarantien für Wien. Und Ex-Tennis-Profi Alexander Antonitsch erklärt im heutigen Podcast, wie ab übermorgen auf Tennisplätzen trotz Corona gespielt werden darf.



