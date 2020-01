Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und mild: In der Früh und am Vormittag ziehen starke Wolken durch, stellenweise regnet und schneit es. Anfangs besteht in manchen Tälern und im Osten örtlich in der Früh noch Glatteisgefahr. Im Süden und Südosten bleibt es trocken, hier wird es zeitweise sonnig. Im Laufe des Tages kommt auch im Westen immer öfter die Sonne durch, später lockert es auch weiter im Norden vermehrt auf. Vom Flachgau bis ins Nordburgenland bleibt es aber vielerorts auch am Nachmittag bewölkt, und es kann vereinzelt ein bisschen regnen. Vor allem in Ober- und Niederösterreich sowie auf den Bergen weht lebhafter bis starker Westwind, zum Teil sogar stürmischer Westwind. Sehr mild, die Temperaturen steigen auf 5 bis 16 Grad, in 2000m hat es 1 bis 4 Grad.