Thiem gegen Zverev: Ein heißes Duell in aller Freundschaft

Dessen Eltern sind in Melbourne mit von der Partie. Auch, wenn der Sohnemann in den vergangenen Jahren erwachsen wurde und letztlich selbst entscheidet – die Eltern reden stets mit. Unter anderem, weil Wolfgang und Karin Thiem selbst Tennistrainer sind. Auch das Umfeld wird von den beiden 47-Jährigen kontrolliert. Die Ausbildung und das Rüstzeug hat Thiem Günter Bresnik mitgegeben, Trainer ist nun der Chilene Nicolás Massú. Thomas Muster agierte als Coach wie einst als (Nummer-1-) Spieler (Thiem: „Er setzte mich zu sehr unter Druck“) und wurde dafür gestanzt, in Deutschland wurde Boris Becker zuletzt als Zverev-Coach ins Spiel gebracht, lehnte aber ab. "Ich habe als TV-Experte zu viel zu tun."

Die Beliebtheit

Zverev hat in Deutschland einen Standort-Nachteil. " Tennis hat in Deutschland niemals den Stellenwert wie in Österreich. In Deutschland wird viel weniger Tennis übertragen", sagt der Münchner Journalist Jens Huiber. "Bei Zverev kommt auch dazu, dass er keinen deutschen Namen hat, selbst in Monte Carlo lebt und innerhalb der Familie Russisch spricht."