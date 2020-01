Dominic Thiem: Viele kleine Schritte auf dem Weg nach oben

Wieder so ein prestigeträchtiges Hakerl auf mittlerweile recht langen Checkliste von Dominic Thiem. Schon am Freitag könnte das nächste hinzukommen. Das erste Grand-Slam-Endspiel wartet. Der Weg dorthin ist zwar nicht sehr weit, jedoch mitunter mühevoll.

Gegner Alexander Zverev fühlt sich nach blamablen Wochen und Monaten in Melbourne vom Glück geküsst und hat nach dem bisher größten Major-Erfolg seiner Laufbahn wenig zu verlieren.Ganz anders die Ausgangslage bei Dominic Thiem. Er geht nicht nur als Favorit in das Spiel (Freitag, 9.30 Uhr MEZ), sondern ist erstmals auch der Ältere in seinem fünften Grand-Slam-Halbfinale. Das weckt Erwartungen - nicht nur bei ihm selbst, sondern auch in der Tenniswelt.