Nadal bezwungen: Thiem erstmals im Australian-Open-Halbfinale

Dominic Thiem steht erstmals im Halbfinale der Australian Open. Österreichs Nummer eins besiegte am Mittwoch im Viertelfinale die Nummer eins der Welt Rafael Nadal mit 7:6 (3),7:6 (4),4:6 und 7:6 (6). Der 26-Jährige verwandelte seinen dritten Matchball nach 4:10 Stunden.

Thiem trifft im Halbfinale am Freitag auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte zuvor den Schweizer Stan Wawrinka nach einem Fehlstart mit 1:6,6:3,6:4,6:2 geschlagen. Auch für den 22-Jährigen ist der Einzug unter die letzten Vier in Melbourne ein Debüt, so weit war er in seiner Karriere bei einem Grand Slam noch nicht gekommen.

Gegen Zverev hat Thiem eine positive Bilanz: Von den bisherigen acht Begegnungen konnte der Niederösterreicher sechs für sich entscheiden.

