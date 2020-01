Vor Thiem wurde Nadal schon von Sicherheitsmann ausgebremst

Die Tatsache, dass man der weltbeste Tennis-Spieler ist, befreit einen bei den Australian Open offensichtlich nicht von gewissen Abläufen und Sicherheitskontrollen. So muss sich auch ein Rafael Nadal ausweisen können, wenn er bei einem Turnier in den Spielerbereich gelangen will.

Das hat der Spanier am Mittwoch am eigenen Leibe erfahren dürfen. Die Nummer eins der Welt traf die letzten Vorbereitungen für sein Viertelfinal-Duell mit dem Österreicher Dominic Thiem und wollte in seine Umkleidekabine, als ihm sich ein unerwartetes Hindernis in den Weg stellte.