Djokovic über Thiem: "Er hat alles, was man braucht"

"Er kann in die Top 3 der Welt kommen"

Als "next generation"-Spieler sieht Djokovic Thiem übrigens nicht mehr. "Er ist seit vielen Jahren dabei, ist ein etablierter Top-Five-Spieler. Er hat zwei Grand-Slam-Finali gespielt, ein Masters 1000 gewonnen und (mehrmals) die ATP Finals gespielt", stellte Djokovic klar. Der mittlerweile allein vom Preisgeld her 140 Millionen Dollar "schwere" Djokovic sieht Thiem jedenfalls gerüstet für die Top 3. "Es dreht sich nur noch um ein Match hier oder da, dass er sich einen Grand-Slam-Titel holen kann und in die Top 3 der Welt kommen kann", glaubt Djokovic.

Inspirierende Worte für Thiem, der schon seit längerer Zeit von den ganz Großen des Sports Honig ums Maul geschmiert bekommt. Djokovic: "Er hat definitiv das Spiel. Er hat jetzt die Erfahrung. Er hat die Stärke. Er hat alles, was man braucht, um dort hinzukommen."