Dominic Thiems Frisur: "Als Haarstylist bekommt man Bauchweh"

Gäbe es die Boyband *NSYNC noch, würde er zumindest von der Optik her alle Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllen. Vergangenen Dezember zeigte sich Dominic Thiem erstmals mit seiner neuen Frisur in den sozialen Medien: Die dunklen Haare hatte sich der Tennisprofi pünktlich zum Trainingslager in Miami mit blonden Strähnchen aufhellen lassen. Für die Australian Open hielt der 26-Jährige an seinem Retro-Look fest.

Zuerst pfui, dann hui

"Als Haarstylist bekommt man bei diesem Anblick Bauchweh", gibt Friseurin Katharina Strassl im Gespräch mit dem KURIER zu. "Sportler haben oft nicht das allerglücklichste Händchen, was ihr Aussehen angeht. Man erinnere sich nur an Cristiano Ronaldos Frisuren und David Beckams abgeschleckten Kopf."