Österreichischer Filmpreis: „Joy“ als große Gewinnerin

Mager auch die Ausbeute für Marie Kreutzers siebenfach nominierte Psychostudie „Der Boden unter den Füßen“: Einzig Pia Hierzegger wurde für die beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet.

Wie „Little Joe“ gewann auch das Langfilmdebüt „Nevrland“ von Gregor Schmidinger drei Preise: für die beste Kamera ( Jo Molitoris) und die beste Tongestaltung ( Gregor Kienel, Thomas Pötz, Rudolf Gottsberger), und Josef Hader wurde für die beste Nebenrolle ausgezeichnet; er spielt den Vater des 17-jährigen, von Ängsten geplagten Jakob.

Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging ex aequo an „Erde“ von Nikolaus Geyrhalter und „Inland“ von Ulli Gladik, jener für den besten Kurzfilm an „Freigang“ von Martin Winter. Christine Ludwig wurde für das beste Kostümbild ausgezeichnet (in der André-Heller-Verfilmung „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“), Tobias Moretti für die beste Hauptrolle (in „Gipsy Queen“) und Wolfgang Mitterer für die beste Musik (zur Jelinek-Verfilmung „Die Kinder der Toten“). Die Klamotte „Love Machine“ wurde übrigens auch gewürdigt. Als „publikumsstärkster Kinofilm“.