Jessica Hausner in Cannes: Eine Pflanze, die glücklich macht

„Little Joe“ ist vielleicht kein Fleischfresser, macht aber schmatzende Geräusche und verändert seine Umgebung: „Meine Frau ist auf einmal so nett zu mir. Das ist nicht meine Frau“, klagt der Ehemann einer Kandidatin, die an Little Joe geschnupert hat – und Hausners unterschwelliger Humor wird genau dann sichtbar, wenn das widerständig Emotionale auf das gesellschaftlich Konforme trifft.

Ist der Sohn der Gentechnikerin von der Pflanze infiziert oder einfach nur in der Pubertät? Verstehen wir unsere Umgebung nicht mehr, weil sie sich verändert oder fehlt uns einfach nur das Talent zum Glück?

Aber wer kann schon die Echtheit von Gefühlen beweisen, heißt es einmal. Und, noch viel entscheidender: „Who cares?“