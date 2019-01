Interview mit Sudabeh Mortezai: „Ganz nahe an der Realität“

Anstoß zu ihrem Projekt war das Sachbuch „Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa“ von Mary Kreutzer und Corinna Milborn: „Warum gibt es dazu keinen Film?“, fragte sich Sudabeh Mortezai und begann, nach der Fertigstellung ihres Spielfilms „Macondo“, in Nigeria und in der nigerianischen Community in Wien zu recherchieren.

Sie befragte viele Frauen und entwickelte daraus ihr Drehbuch, das sich an deren Perspektive hielt und von ihren (gewaltvollen) Erfahrung als Sexarbeiterinnen erzählt, sie aber auch in ihre Kirchen begleitet und in deren Freizeit beobachtet: „Natürlich ist die Geschichte fiktionalisiert, aber wir bleiben ganz nahe an der Realität. Frauen wie die Madame und Joy gibt es zuhauf.“

Gedreht wurde fast ausschließlich mit Laiendarstellern, die sich auf einen Casting-Aufruf gemeldet hatten. Die beiden Hauptdarstellerinnen Joy Alphonsus und Mariam Precious Sansui standen das erste Mal vor der Kamera, Drehbuch bekamen sie keins, gedreht wurde chronologisch: „Ich würde es am liebsten immer so machen“, schwärmt Mortezai: „Der Film wächst vor deinen Augen. Im Leben wissen wir ja auch nicht, was kommt. Die Beziehung zwischen Joy und Precious entwickelt sich. Und das ist viel spontaner, wenn es chronologisch sein darf.“

So deprimierend die Geschichte von „ Joy“ auch klingen mag, gleitet sie doch nie ins Miserabilistische ab. Selbst zwischen den größten Niederschlägen finden die Nigerianerinnen immer wieder Anlass zu befreiendem Gelächter: „Diese Frauen haben eine wahnsinnige Überlebenskraft und Lebensfreude“, erzählt Sudabeh Mortezai beeindruckt: „Ich habe eine neue Welt kennengelernt, die ich vorher so nicht gekannt habe. Dafür mache ich Filme.“