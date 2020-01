Kurz verspricht: 4.000 Euro Entlastung für Durchschnittsverdiener

Ein Durchschnittsverdiener in Österreich, der auf 2.500 Euro monatlich (brutto) kommt und zwei Kindern hat, soll sich künftig 4.000 Euro im Jahr ersparen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Donnerstagabend im Gespräch mit der ORF-ZIB2 an. Konkret sei das die Folge des gesenkten Einstiegstarifs bei der Einkommenssteuer und des geplanten höheren Familienbonus, die bei der Regierungsklausur in Krems beschlossen wurden.