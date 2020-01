Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Der Ex-FPÖ-Chef stellt klar, dass er gemeinsam mit der DAÖ in die Wien-Wahl ziehen will. Offenbar geht es nur mehr um die Namensfindung (weitere Infos) .

40 Jahre deutsche Grüne: Wohin steuert die Partei?

Die deutsche Öko-Partei feiert ihren runden Geburtstag und will künftig mitregieren - aber nicht so wie in Österreich (hier weiterlesen).