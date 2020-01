NBA: Jakob Pöltl feiert "Wahnsinns-Comeback" beim Ex-Klub

Mit einem 105:104 bei Titelverteidiger Toronto Raptors haben die San Antonio Spurs am Sonntag in der NBA ein weiteres Top-Team der Liga bezwungen. Dabei waren sie schon 18 Punkte zurückgelegen. Jakob Pöltl war gegen seinen Ex-Klub mit zehn Rebounds stärkster Mann der Texaner an den Brettern.

Der Wiener steuerte in der Arena am Ontariosee, die zwei Saisonen lang seine Heimstätte war, außerdem vier Punkte, einen Assist und zwei Blocks bei. Er war 19:35 Minuten auf dem Parkett dabei und jubelte danach über das "Wahnsinns-Comeback" der Texaner. "Ein unglaublicher Run hat uns im vierten Viertel die Führung gebracht", schrieb der Center auf Facebook. "Es ist immer schön, nach Toronto zurückzukommen."