"Irans Regime ist sehr nervös“

Er ist Oberbefehlshaber der gesamten bewaffneten Macht und damit auch der Revolutionsgarde, deren Luftwaffe das Flugzeug abschossen. Es gilt als ausgeschlossen, dass Khamenei nicht umgehend vom Fehler unterrichtet wurde. Lautstark und mutig forderten die Demonstranten den Rücktritt des 80-Jährigen.

Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm gegen alle internationalen Gepflogenheiten kurzzeitig den britischen Botschafter fest. Er habe die Iraner aufgestachelt, hieß es. Großbritannien wies dies aufs Heftigste zurück.

Trump warnt Teheran

Aus den USA rief sich Donald Trump am Wochenende mehrmals in Erinnerung. „An die Führung im Iran – tötet nicht Eure Demonstranten“, warnte er via Twitter vor „weiteren Massakern an friedlichen Demonstranten“. Die Welt „und was noch wichtiger ist, die USA“, würden die Ereignisse im Iran genau beobachten, so Trump.