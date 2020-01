Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Zeitweise sonnig: In der Früh und am Vormittag ist es in der Osthälfte des Landes oft noch sonnig, nur im Flachland gibt es anfangs Nebel und Hochnebel. Von Westen her ziehen im Laufe des Tages mehr und mehr Wolkenfelder durch. Nachmittags werden die Wolken dann auch im Osten dichter, es bleibt aber noch in ganz Österreich trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 9 und minus 1 Grad, tagsüber werden zwischen 3 und 10 Grad erreicht.