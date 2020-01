Regierungsvorhaben: Tampon-Steuer wird gesenkt

Lange schon wird sie in Österreich diskutiert: die Tampon-Steuer. Hierzulande sind Hygieneprodukte so hoch besteuert wie Luxusgüter, zu denen zum Beispiel auch Champagner zählt. Von dem, was Frauen für Produkte wie Binden, Tampons oder Menstruationstassen ausgeben, gehen 20 Prozent an den Finanzminister. Eine Senkung des Steuersatzes wird schon länger gefordert.

Die Plattform aufstehn etwa forderte vor drei Jahren schon den damaligen den Finanzminister Hans-Jörg-Schelling dazu auf, die Steuer zu senken. "Während Frauen und Männer selbst entscheiden können, ob sie sich ein Glas Champagner leisten, haben Frauen bei ihrer Periode keine Wahl", heißt es in der Beschreibung zur Online-Petition.