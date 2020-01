Muss man den Sternsingern die Türe öffnen?

Ein gemütlicher Vormittag am langen Wochenende mit dem Dreikönigsfeiertag, vielleicht noch im Pyjama oder Nachthemd; oder Serienschauen am Nachmittag – und plötzlich klingelt es an der Tür? Paketdienst? Rauchfangkehrer? Kanalräumer? Kurzer Blick durch den Türspion: Sternsinger, mindestens drei. Aber aufmachen, jetzt, im Nachtgewand? Und überhaupt: Wozu?