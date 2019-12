Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Kalt und unbeständig: Der Himmel zeigt sich meiste Zeit bedeckt und besonders im Westen Österreichs schneit es zeitweise, am meisten entlang der Alpennordseite vom Arlberg bis zum Salzkammergut. Zum Nachmittag hin können auch in den östlichen Landesteilen ein paar Schneeflocken fallen, während in Vorarlberg der Niederschlag abklingt und die Wolken auflockern. Am Abend bekommt vor allem Kärnten etwas Schnee ab. Der Wind weht meist schwach bis mäßig. Frühtemperaturen minus 14 bis 0 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 4 Grad mit den höchsten Werten am Bodensee. In 2000m um minus 8 Grad.