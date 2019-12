Wirtschaftstief könnte Trump im Wahljahr einholen

Das US-Tief zieht auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft, die 2020 mit 2,7 Prozent Plus so schwach zulegen dürfte wie seit 2009 nicht.

Österreich kann sich davon nicht entkoppeln. Die heimische Wirtschaft basiert nur zu einem Drittel auf der Inlandsnachfrage. Zwei Drittel der Wertschöpfung werden im Ausland generiert, je zur Hälfte im Euroraum und im Rest der Welt.

„Das globale Konjunkturbild ist eine Herausforderung für Österreich“, resümiert Ökonom Walter Pudschedl. Eine Rezession oder gar Krise habe man „in keinster Weise“ auf dem Radar. Mit nur einem Prozent Plus für Österreich und 0,8 Prozent für die Eurozone fallen die Prognosen 2020 aber sehr verhalten aus.