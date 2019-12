Öl oder öko: Ist unsere Zukunft schwarz oder grün?

Es sind vielleicht keine Champagnerflaschen, die an diesem Mittwoch in der saudischen Hauptstadt Riad geöffnet wurden, das Land ist bekanntlich streng muslimisch.

Zu feiern gab es dennoch so einiges: Mit einem Knopfdruck ging die größte Erdölfördergesellschaft der Welt, Saudi Aramco, an die Börse.

Fast zeitgleich tritt in Madrid die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg vor unzählige Mikrofone. Der brasilianische Rechtsaußen-Präsident Jair Bolsonaro hat das Mädchen gerade „pirralha“ genannt, was nur ungenügend mit „Göre“ oder „Rotzlöffel“ übersetzt werden kann. Thunberg, die Millionen von Schülern weltweit protestierend auf die Straße gebracht hat und von profil in Österreich und dem Time-Magazin in den USA zur Person des Jahres gekürt wurde, spricht bei der UN-Klimakonferenz mit ruhiger Stimme.