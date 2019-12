Der Fahrplan ins grüne Europa

In dreißig Jahren soll Europa ein anderer Kontinent sein: Klimaneutral, also ohne Treibhausgase, mit gesünderen Böden, besserer Luft, weniger Abfall und einer nachhaltigen Wirtschaft. Der Weg dorthin? Mit dem „green deal“, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihre Vize Frans Timmermans am Mittwoch präsentierten.

Bei diesem riesigen Klimaprojekt, das es in dieser Größe weltweit noch nie gegeben hat, handelt es sich zunächst um eine Art Rahmen, der in den kommenden Jahren mit konkreten Maßnahmen befüllt werden muss. Erstes Ziel: Beim EU-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs heute, Donnerstag, in Brüssel soll festgeschrieben werden, dass Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden muss. Dafür müssen alle 28 EU-Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen.