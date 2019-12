Tennis-Stars in Saudi-Arabien: Imagekampagne mit Sport

Katar und Russland haben es vorgemacht. Und seit rund einem Jahr ist Saudi-Arabien mit viel Geld eingestiegen in die Riege der großen Sportveranstalter. Politisch umstrittene Länder locken Sportstars und Spektakel, um ihr Image zu verbessern, wofür sich der Begriff des „sportwashing“ etabliert hat.

Ab Donnerstag findet im temporären Stadion von Diriyya (Platz für 15.000 Zuschauer) ein Tennis-Turnier mit acht Spielern statt. Die Topspieler des mit drei Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Showturniers vom 12. bis 14. Dezember sind der dreimalige Grand-Slam-Gewinner Stan Wawrinka aus der Schweiz und der aufstrebende US-Open-Finalist Daniil Medwedew aus Russland. Der Österreicher Peter Michael Reichel, unter anderem Veranstalter der Hamburg European Open, äußert sich als Co-Chairman optimistisch über das neue Show-Turnier: „Die Augen der Tenniswelt werden im Dezember auf Saudi-Arabien gerichtet sein.“

Boxen: Viel Geld, wenig Show

Die große Sport-Gala fand aber am Samstag statt. Das Box-Spektakel in Diriyya, einem Vorort der Hauptstadt Riad, soll Kronprinz Mohammed bin Salman 100 Millionen Dollar wert gewesen sein. Andy Ruiz jr. ( USA) und Anthony Joshua ( Großbritannien) – die beiden Schwergewichts-Stars kämpften um vier WM-Gürtel. 36 Millionen gingen allein an Joshua-Promoter Eddie Hearn, der Brite verkaufte den Kampf als „Clash of the Dunes“ (Schlagabtausch in den Dünen) und sagt: „Wir wollten an einen Ort, wo man an den Boxsport glaubt und es eine Vision gibt.“ Der Ring, so wird kolportiert, soll nach dem Kampf im Haus eines Boxfans aus der saudischen Königsfamilie aufgebaut werden. Der Kampf selbst bot keinen großen Boxsport. Joshua holte sich den Titel zur